MARIÁPOLIS: Câmara pede a Prefeitura para que busque uma solução, para regularizar o campo de futebol do bairro Pé de Galinha

O campo de futebol localizado no bairro Pé de Galinha que também tem vestiário e uma pequena área de lazer para os amigos se reunirem, jogar truco e até mesmo realizar um churrasco, pode ser extinto.

Segundo informações, há mais de 60 anos que parte da área particular foi liberada para atividades, exclusiva onde existe o campo de futebol. Ocorre que o local foi vendido recentemente e o novo proprietário pretende utilizar o espaço para outros fins.

Diante da situação que vem gerando grande repercussão na cidade de Mariápolis nos últimos dias, foi enviado ofício assinado pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Pereria Amorim e subscrito pelos demais vereadores mairapolenses, solicitando ao prefeito Ricardo Watanabe para que busque uma solução para o problema.

“Tendo em vista o anseio de números munícipes, preocupados com a situação do campo de futebol localizado no Bairro Pé de Galinha, viemos expressar o nosso apoio para a resolução do problema”, destaca o ofício encaminhado pela Câmara ao prefeito.

“Pedimos ao prefeito para que estude a possibilidade do Poder Executivo regularizar essa situação, expedindo para tanto, determinação para abertura de um processo expropriatório, quiça uma desapropriação, para que, aquela pequena área possa ser acrescida ao Patrimônio Público Municipal e desde já informamos que todas as medidas legislativas necessárias encontrarão esta Câmara Municipal pronta para aprova-las”, afirma o oficio enviado ao prefeito.

“É triste receber a notícia que esse local histórico marcado há décadas para os mariapolenses e visitantes através de suas famosas quermesses, casamentos, aniversários e torneios, estar prestes a ser extinto”, lamentou o presidente da Câmara, vereador Carlos Amorim em conversa com a reportagem do jornalismo Folha Regional NET.

Também foi protocolado na Prefeitura Municipal um abaixo assinado com grande número de assinaturas, solicitando ao prefeito Ricardo Watanabe o empenho para regularizar a área do campo de futebol do bairro Pé de Galinha destacando que a décadas é utilizada por todos como importante área de esportes, recreação e eventos, “fazendo parte do patrimônio histórico de Mariápolis”.