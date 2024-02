Professora que jogou aluno de 2 anos no chão em creche é demitida

A Prefeitura de Votuporanga decidiu demitir a servidora pública de 32 anos, que empurrou uma criança de 2 anos e 10 meses dentro da sala de aula de uma creche municipal, em outubro do ano passado. A professora de educação infantil foi desligada do cargo na última sexta-feira, dia 16 de fevereiro; as imagens de circuito de monitoramento da instituição que flagraram a agressão foram divulgadas.