IRAPURU: Educação está entre os 60 melhores municípios na Avaliação de Fluência Leitora do Estado

O prefeito de Irapuru, Ademar Calegão, juntamente com a Diretora de Educação Dulcinéia Policarpo e a Coordenadora Pedagógica Nilza Nery marcaram presença no lançamento do Programa Alfabetiza Juntos SP, em São Paulo, onde Irapuru foi premiada.

A iniciativa visa fortalecer a cooperação entre o estado e os municípios paulistas, concentrando-se na alfabetização de crianças até o 2° ano do ensino fundamental nas escolas públicas.

O Programa Alfabetiza Juntos SP não se limita apenas à Educação Infantil, mas também oferece suporte aos alunos do 3° ao 5° ano, sendo um programa abrangente e sustentável.

A ação inclui a estruturação da formação de gestores e docentes, além de outras medidas destinadas a atender às necessidades das redes de ensino paulistas.

Durante o evento, o Governo do Estado prestou homenagem aos municípios destacados na alfabetização, com base nos resultados da Avaliação de Fluência Leitora realizada no último ano.

O município de Irapuru, representado pela EMEF Pedro Leite Ribeiro, destacou-se entre os 60 melhores municípios na Avaliação de Fluência Leitora do Estado de São Paulo, entre os 600 municípios participantes das avaliações.

A conquista é celebrada em conjunto com toda a comunidade escolar, em reconhecimento à dedicação e trabalho desenvolvidos.

“O reconhecimento alcançado é fruto de uma educação cada vez mais qualificada, comprometida com o desenvolvimento integral dos estudantes”, afirma a administração municipal.