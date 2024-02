LUCÉLIA: Vereadora pede informações sobre interrupção de obras da ponte no bairro Santa Maria

Em sessão da Câmara Municipal de Lucélia, a vereadora Catia Maion apresentou Requerimento solicitando a Prefeitura Municipal solicito informações a respeito das obras de construção da Ponte da Estrada Rural do Bairro Santa Maria.

No Requerimento a vereadora questiona: Qual o motivo da interrupção das obras? Qual o prazo para retomada das obras? Qual previsão para a finalização das obras?

Ressaltou a vereadora Cátia Maion que o Requerimento atende as recorrentes reclamações dos moradores e produtores rurais, do referido bairro, pois a ponte está interditada desde 2021, e causando transtornos aos usuários.

“É dever do vereador manter a população sempre bem informada de todos assuntos que envolvem a administração municipal, portanto solicito ao Poder Executivo a resposta do presente requerimento seja feita de forma detalhada, encaminhada dentro do prazo legal, devidamente acompanhada dos documentos oficiais das secretarias e departamentos”, justificou a vereadora.