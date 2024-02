Trio de “vendedores ambulantes” é flagrado com drogas e peças de ouro em Osvaldo Cruz

Três indivíduos foram flagrados pela Polícia Militar durante patrulhamento das equipes de ROCAM – Rondas Ostensivas com o Apoio de Motocicletas, no fim da tarde de ontem (22), com drogas, objetos de origem duvidosa, peças de ouro e metais, em Osvaldo Cruz.

Conforme a PM, o flagrante ocorreu na avenida Presidente Roosevelt, onde o carro com placas de Guarulhos estava estacionado com dois homens em seu interior e que um deles, ao notar a aproximação policial, tentou se esconder, o que motivou a abordagem.

Na busca pessoal, os policiais encontraram no bolso de um deles uma embalagem com correntes, pingentes, brincos de ouro e semijoias banhadas.



No interior do veículo, foram localizadas duas porções de maconha, balanças de precisão, outra embalagem com correntes, anéis e pingentes de ouro.

Questionado, o motorista afirmou que havia trazido a maconha de São Paulo e que seria para seu uso e de seus dois amigos que estavam de passagem por cerca de uma semana em Osvaldo Cruz, vendendo de forma ambulante produtos de cama, mesa e banho. Disse ainda que as balanças seriam para pesagem de ouro, conforme consta no boletim de ocorrência.

O terceiro homem, que havia ido comprar um carregador para seu celular, chegou ao local e foi conduzido com os dois parceiros para o Plantão de Polícia de Adamantina.

Todos foram ouvidos e liberados. A droga e os objetos permaneceram apreendidos.