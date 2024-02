Detento morre após receber descarga elétrica e cair de alambrado em penitenciária

Ainda conforme o delegado, o caso foi registrado como morte suspeita e a Polícia Civil aguarda as conclusões do laudo pericial para verificar se a causa da morte deu-se em razão do choque ou da quedaPor ora, segundo Rabecini, a Polícia Civil descarta a hipótese de que o preso tenha tentado fugir da penitenciária, “pois seria difícil” atingir tal objetivo em razão das condições de segurança do local.