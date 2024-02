FLÓRIDA: Câmara fará audiência para avaliar e discutir estatuto dos servidores municipais

Audiência será aberta para a população e momento importante para os servidores se atualizarem do projeto que será votado nos próximos dias

Tendo em vista a importância do projeto lido na última sessão, que tramita no legislativo floridense, com o intuito de alterar o regime trabalhista dos servidores públicos municipais da Prefeitura de Flórida Paulista de “celetista” (baseado nas Consolidações das Leis do Trabalho) para estatutário, será realizada pela Câmara Municipal na próxima segunda-feira (26), uma audiência pública.

A audiência, que será aberta para toda a população, e cujo foco é discutir previamente o projeto junto aos servidores públicos municipais, terá início às 19h, no plenário da Câmara Municipal de Flórida Paulista.

Na oportunidade, os participantes poderão, apresentar sugestões de modificação no teor do projeto de lei por meio digital, o que poderá ser feito até às 16h do dia da audiência através dos e-mails: [email protected], [email protected], ou [email protected].

Os interessados podem ainda acessar o projeto na íntegra no portal da Câmara Municipal pelo endereço: camarafloridapta.sp.gov.br/publicações/180.

Em conversa com o jornalismo Folha Regional, o presidente da Câmara, vereador Professor Rafael, destacou que a iniciativa visa garantir total transparência e que a Casa de Leis quer contar com as sugestões e a participação da comunidade e principalmente dos servidores municipais.

“Trata-se de um projeto bastante importante, tanto para a Prefeitura, que está mudando o seu regime trabalhista, quanto para os servidores. Teremos agora a oportunidade de analisar cuidadosamente o projeto, pontuar eventuais dúvidas e sugestões e em seguida, cumprido o prazo legal, votá-lo, aprovando ou não o conteúdo enviado pelo Executivo”, explicou Professor Rafael.

Ainda não há previsão de quando acontecerá a votação do projeto que tem causado bastante preocupação e chamado a atenção dos funcionários municipais.