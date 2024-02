Flórida Paulista tem três contemplados no SPCAP e um deles ganhou quatro carros

Na manhã deste domingo (25), Flórida Paulista teve três pessoas contempladas com sorteios do título de capitalização SPCAP, com sede e sorteios realizados em Presidente Prudente.

Dois floridenses faturaram prêmios de R$ 1.250,00 cada e o Paulinho Sapateiro, quatro veículos avaliados em R$ 334 mil.

Após o sorteio, a produção do programa entrou em contato com Paulinho e ele revelou que compra o título de capitalização todas as semanas em sociedade com um amigo.

A oficialização da entrega dos prêmios acontece amanhã (26), com almoço na cidade de Presidente Prudente.