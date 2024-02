Emprega Prudente oferece 155 vagas de trabalho nesta segunda-feira dia 26

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br

O Emprega Prudente, programa da Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), oferece 155 oportunidades de trabalho nesta segunda-feira dia 26 de fevereiro de 2024. As vagas são em diferentes setores, incluindo para PCD, para Auxiliar de Produção (PCD).

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos.

Serviço: Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente no Atende Prudente, por meio do telefone 3399-1100.

1 vaga para Consultor de Vendas

4 vagas para Vendedor

10 vagas para Motorista de Caminhão Truck

1 vaga para Motorista Truck

1 vaga para Motorista de Caminhão

10 vagas para Motorista de Caminhão Toco

2 vagas para Vendedor Interno (colchões, estofados e móveis)

1 vaga para Vendedor (produtos médicos)

15 vagas para Motorista de Ônibus

10 vagas para Motorista de Transporte Coletivo

1 vaga para Mecânico

1 vaga para Mecânico de Máquinas Agrícolas

1 vaga para Mecânico Diesel

1 vaga para Engenheiro Químico

1 vaga para Motorista Executivo

1 vaga para Motorista Fiorino

2 vagas para Auxiliar de Farmácia

1 vaga para Auxiliar Administrativo e Financeiro

1 vaga para Comprador

1 vaga para Assistente Administrativo

3 vagas para Auxiliar Administrativo

7 vagas para Auxiliar de Produção

4 vagas para Auxiliar de Produção – Fábrica

3 vagas para Auxiliar de Produção (PCD)

2 vagas para Operador Comercial e de Caixa

1 vaga para Auxiliar de Lavanderia

1 vaga para Cuidador

1 vaga para Estoquista

2 vagas para Ajudante de Motorista

1 vaga para Consultor de Vendas

1 vaga para Auxiliar Administrativo de Obras

1 vaga para Auxiliar de Laboratório

1 vaga para Instalador de Sistema de Alarme

2 vagas para Lavador Automotivo

1 vaga para Operador de Central de Monitoramento de Alarme

1 vaga para Auxiliar de Técnico de Instalação de Alarme

1 vaga para Montador de Fachada e Toldo

1 vaga para Alfaite/Costureira

1 vaga para Costureira

2 vagas para Salgadeiro(a)

1 vaga para Eletricista de Inspeção de Medição

2 vagas para Eletricista

1 vaga para Técnico em Inspeção de Medição

3 vagas para Balconista

2 vagas para Cozinheiro(a)

1 vaga para Auxiliar Geral

1 vaga para Operador de Atendimento

1 vaga para Vendedor

1 vaga para Esteticista

4 vagas para Controlador de Acesso

1 vaga para Auxiliar de Cozinha

1 vaga para Recepcionista

1 vaga para Mecânico

1 vaga para Auxiliar de Limpeza

1 vaga para Auxiliar Contábil

1 vaga para Serviços Gerais

1 vaga para Chapeiro

2 vagas para Auxiliar de Enfermagem

2 vagas para Auxiliar de Mecânico

1 vaga para Ajudante de Obra

2 vagas para Servente de Pedreiro

6 vagas para Pedreiro

2 vagas para Auxiliar de Logística

1 vaga para Repositor

3 vagas para Auxiliar de Almoxarifado

1 vaga para Motorista Entregador

1 vaga para Motorista Entregador (PCD)

1 vaga para Auxiliar de Escritório (PCD)

2 vagas para Jovem Aprendiz

1 vaga para Analista de Crédito

3 vagas para Motorista Carreteiro