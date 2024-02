FLÓRIDA: Rose Forato confirma pré-candidatura a prefeita para a eleição deste ano

Com muitos comentários em Flórida Paulista sobre uma possível candidatura a prefeita na eleição deste ano, a professora e diretora escolar Rose Forato conversou com a reportagem do jornal e site Folha Regional na semana passada.

Filiada e atual presidente do PT (Partido dos Trabalhadores) de Flórida Paulista, Rose Forato confirmou que é pré-candidata a prefeita. “Sou pré-candidata e os eleitores do meu partido, assim como todos os munícipes desta cidade em que nasci e cresci terão representatividade”, afirmou.

Rose Forato desde o ano passado tem participado de reuniões com lideranças do PT a nível estadual e federal, sendo que tem recebido total apoio do partido para que saia como candidata a prefeita.

Atualmente exercendo a função de diretora concursada da Emei “Criança Feliz”, a professora Rose Forato também é enfermeira, tem grande parte de familiares que sempre tiveram as raízes floridenses e muito conhecidos na Cidade Amizade.

“Quero deixar claro, que aqui na minha cidade, eu sou a Rose Forato, filha, mãe, diretora de escola, enfermeira e por questão de honra, agora pré-candidata ao cargo no executivo de prefeita para governar para todas as pessoas que anseiam por uma nova e melhor Flórida Paulista, pois renovar é preciso”, afirmou Rose Forato.