OSVALDO CRUZ: Cursos de segurança no trabalho gratuitos serão oferecidos em março

A Prefeitura de Osvaldo Cruz e o Senar oferecerão dois cursos de segurança no trabalho no mês de março.

O primeiro curso será de regulamentação de segurança no trabalho em espaços confinados conforme a norma regulamentadora NR33 vigente.

No curso os alunos aprenderão: conhecer as responsabilidades dos envolvidos, o planejamento, organização e execução do trabalho em espaços confinados, sistemas de proteção específicos para espaços confinados, os procedimentos de emergência e salvamento em espaços confinados e executar os requisitos para atividades em espaços confinados.

O curso conta com aulas práticas e teóricas, além de ser totalmente gratuito e será realizado do dia 4 a 8 de março, das 8h às 17h.

Já o segundo curso será de regulamentação de segurança no trabalho em altura conforme a norma regulamentadora 35 vigente.

No curso os alunos aprenderão: conhecer as responsabilidades dos envolvidos, o planejamento, organização e execução do trabalho em altura, sistemas de proteção contra quedas, procedimentos de emergência e salvamento e executar os requisitos para atividades em altura.

O curso conta com aulas práticas e teóricas, além de ser totalmente gratuito, será realizado nos dias 11, 12 e 13 de março, das 8h às 17h.

As inscrições deverão ser feitas na Secretaria de Indústria e Comércio, localizada na rua Fernando Costa, 635.