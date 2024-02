LUCÉLIA: Reinaugurado o campo de bocha e malha no Vila Cayres

No dia 16 de fevereiro foi reinaugurado o campo de bocha e malha ‘Francisco Lopes Rio’, localizado no Nosso Teto I/Vila Cayres.

Adeptos das práticas esportivas aguardavam ansiosos para finalização de obra que contou com investimentos do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de Lucélia.

Foi ressaltado pela administração municipal que o ex-deputado estadual Reinaldo Alguz viabilizou uma verba no valor de R$ 250 mil para a execução das obras.

Para isso foi contratada uma empresa através de processo de licitação que executou os serviços de acordo com o projeto técnico elaborado pela administração municipal.

No local foi feita uma ampla reforma e modernização, deixando o espaço em condições de atender os esportistas e também sediar competições a nível local e regional.

Além dos campos de malha e bocha, o espaço de lazer localizado no Vila Cayres, conta com um bar para atendimento dos frequentadores.