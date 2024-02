PACAEMBU: Área comprada pela Prefeitura para “parque industrial” é ocupada por gado

Anunciada há quase três anos pelo prefeito João Francisco Mugnai Neves (PL), a implantação da área para instalação de empresas em um “parque industrial” de Pacaembu, ainda não saiu do papel, e abriga hoje animais bovinos pastando, como mostram fotos enviadas ao jornalismo Folha Regional via denúncia e exposição do descaso com o bem público.



Diante das informações e imagens, nossa reportagem esteve por várias vezes ao local que fica próximo ao trevo que faz a ligação à estrada do cemitério, confirmando por repetidas vezes a presença dos animais e consequentemente a veracidade da denúncia.



Não havia em nenhuma das ocasiões, responsáveis pelo gado que pastava livremente no local que deveria ter como única utilidade, a implantação de empresas e geração de emprego e renda para a população pacaembuense que anseia e carece de um trabalho neste sentido.





A aquisição do terreno que tem 2,43 alqueires, em um total de 58.814 m², através de projeto de lei enviado pelo prefeito para a Câmara Municipal em novembro de 2021, foi aprovada por todos os vereadores, mas até hoje, continua apenas no papel e sem uma efetiva fiscalização por parte dos mesmos.



O valor empreendido na aquisição do imóvel rural foi de R$ 420 mil, conforme consta no projeto encaminhado ao legislativo, que elencou ainda que buscaria empresas para se instalar no local, porém, desde a aquisição, sequer houve a instalação de uma placa ou a realização de qualquer melhoria e cuidados com o espaço.