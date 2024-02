SALMOURÃO: Deputado destina verba de R$ 50 mil para o Asilo

Através de ofício encaminhado, o deputado estadual Vinicius Camarinha confirmou a destinação de mais uma verba no valor de R$ 50 mil para a Casa da Esperança Emil Wirth de Salmourão (Asilo), através de emenda parlamentar.

O ofício datado de 15 de fevereiro, foi enviado a vereadora Francine Caetano, Marquinhos Paio e Luciano Mello, que foram os autores do pedido de verba junto ao deputado Vinicius Camarinha.

Esta é a segunda verba enviada pelo deputado a Casa da Esperança Emil Wirth de Salmourão, sendo que no passado (2023) também foi enviada outra verba no valor também de R$ 50 mil.

O valor destinado através da Secretaria do Desenvolvimento Social, e enviado para a instituição por meio de indicação de emenda parlamentar do deputado estadual Vinícius Camarinha (PSDB/SP), que atendeu prontamente o pedido da vereadora Francine, Marquinhos Paio e Luciano Mello, agora deverá ser utilizada para aquisição de equipamentos, mobiliários ou materiais permanentes.

Com isso, o Lar dos Idosos de Salmourão terá condições de melhorar a qualidade dos serviços oferecidos aos idosos que são assistidos pela entidade, uma vez que isso melhora também a qualidade de vida e ainda as condições de trabalho dos colaboradores do asilo.

“Agradecemos ao deputado Vinícius Camarinha pela destinação da emenda e ainda ressaltar o grandioso trabalho realizado pelo deputado, através de uma parceria que já rendeu muitas conquistas e coisas boas para Salmourão”, ressaltaram.