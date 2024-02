Paciente foge de hospital, furta moto ‘para visitar namorada’ e retorna ao leito pulando o muro dos fundos, em Osvaldo Cruz

Pessoas no local disseram à vítima que um rapaz, com uma atadura no braço, teria sido visto nas redondezas observando a moto. Também passaram as características físicas dele para a polícia, que iniciou as diligências na vizinhança.

O veículo foi encontrado estacionado em uma rua próxima, com a chave ainda na ignição e o capacete pendurado no guidão. No entanto, constatou-se que a moto possuía danos em uma das setas, além da ausência da placa de identificação. ‘Paciente em fuga’

A Polícia Militar suspeitou que o suposto autor do crime poderia ser algum paciente da Santa Casa de Misericórdia, localizada no mesmo bairro. Por isso, dirigiu-se até o local e foi informada sobre a fuga de um jovem que estava internado.

Conforme a unidade de saúde, o suspeito teria pulado o muro dos fundos, mas já havia retornado ao hospital e encontrava-se em um dos quartos.

Ele foi localizado e, questionado sobre os fatos, assumiu o crime para os militares, dizendo que teria “ido visitar a namorada”.