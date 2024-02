FLÓRIDA: Orçamento Municipal para 2024 está estimado em R$ 60,228 milhões com prioridade para Saúde e Educação

A receita orçamentária municipal de Flórida Paulista bruta estimada para o exercício de 2024 é de R$ 68,285 milhões, porém as deduções destinadas ao Fundeb foram estimadas em R$ 8,057 milhões, restando uma receita orçamentária líquida considerada em R$ 60,228 milhões.

A receita pública se constitui pelo ingresso de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma de legislação em vigor, de caráter não devolutivo, para a alocação e cobertura das despesas públicas.

A despesa do município está fixada em R$ 60,228.000,00 e serão realizadas com base no produto da arrecadação e repasses, na forma de legislação em vigor, na seguinte conformidade: Saúde R$ 15,994 milhões; Educação R$ 15,499 milhões, Urbanismo R$ 9,344 milhões; Legislativo R$ 1,600 milhões; Assistência Social R$ 1,917 milhões; Desporto e Lazer R$ 1,380 milhões; Agricultura R$ 643 mil; Cultura R$ 533 mil; e, Gestão Ambiental R$ 275 mil.

Desta forma o Orçamento Municipal para 2024 prioriza como maiores investimentos para os setores de Saúde e Educação.