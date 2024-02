PARAPUÃ: Vereador anuncia conquista de verba de R$ 50 mil para o Lar dos Velhos

O vereador Eder Castro informou que conquistou mais uma importante verba para o Lar dos Velhos de Parapuã.

A verba no valor de R$ 50 mil foi conquistada contando com o apoio essencial do deputado federal Luiz Carlos Motta e do deputado estadual Helinho Zanatta.

O vereador ressaltou a importância desta parceria com os deputados que desta forma vem trazendo conquistas em favor da comunidade parapuense.

Com a verba conquistada, a diretoria do Lar dos Velhos de Parapuã que realiza um trabalho exemplar, poderá investir em melhorias em favor dos assistidos.

O vereador Eder Castro agradeceu os deputados Luiz Carlos Motta (federal) e Helinho Zanatta (Estadual). “Juntos, estamos construindo um futuro mais digno e acolhedor para nossa comunidade. Agradeço a confiança e seguirei trabalhando incansavelmente pela comunidade parapuense”, finalizou o vereador.