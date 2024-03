Copa Alta Paulista de Veteranos define grupos e primeira rodada

Em reunião realizada no domingo (3), no salão de eventos da Afucal em Lucélia, com os dirigentes de equipes que irão disputar a 17ª Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de futebol Médio de Lucélia.

A liga luceliense de Futebol Amador da Alta Paulista, definiu os grupos e início da competição.

Quatorze equipes divididas em dois grupos, com a primeira rodada prevista para o próximo domingo (10), à partir da 8h30, no campo do clube da Afucal.

GRUPO – A

Alamandas F.C, San Remo, CME Osvaldo Cruz, Parapuã F.C., Bastos E.C., Mariápolis A.C. e Santopólis do Aguapeí (A definir).

GRUPO – B

ABC/ Rennô, Aspumulu, Pracinha, Inúbia Paulista, Parque Iguaçu, Flórida Paulista e Osvaldo Cruz E.C.

PRIMEIRA RODADA DIA 10 DE MARÇO

A primeira rodada, que acontece no domingo (10), terá três confrontos, que se iniciam à partir das 8h30. Os confrontos serão os seguintes:

San Remo E.C. X CME de Osvaldo Cruz

Aspumulu X Pracinha

ABC/ Rennô X Parque Iguaçu.