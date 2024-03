FLÓRIDA: Futuros mutuários do novo conjunto habitacional assinam contrato

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) órgão ligado a Secretaria da Habitação do Governo do Estado, por meio de edital de cientificação ao público geral, divulgou a lista dos beneficiários as 101 unidades do Programa Habitacional e Urbano do Governo do Estado de São Paulo, referente ao município de Flórida Paulista.

Os futuros mutuários foram convocados para a assinatura de contrato que foi realizada no dia 29 de fevereiro, no Ginásio Municipal de Esportes localizado na avenida XV de Novembro, 960.

O novo conjunto habitacional que terá a denominação de “Donato Jordão”, está concluído e desta forma a assinatura dos contratos dos futuros mutuários pode ser oficialmente entregue.

Na próxima quarta-feira, dia 6 de março, o governador do Estado Tarcísio de Freitas deverá estar em Flórida Paulista fazendo a entrega oficial das moradias aos mutuários contemplados.

Localizado no bairro Santa Lina, o novo empreendimento habitacional recebeu toda as obras de infraestrutura, com a implantação de pavimentação asfáltica, sendo que recentemente foram instaladas placas fotovoltaicas em todas as unidades.

O novo conjunto habitacional foi construído através de parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista.