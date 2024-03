Emprega Prudente oferece 163 vagas de trabalho nesta quarta dia 6 de março

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br

O Emprega Prudente, programa da Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), oferece 163 oportunidades de trabalho, nesta quarta-feira dia 6 de março de 2024.

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos.

Serviço: Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente no Atende Prudente, por meio do telefone 3399-1100.

2 vagas para Serviços Gerais

2 vagas para Auxiliar de Farmácia

12 vagas para Vendedor

2 vagas para Vendedor – Técnico Segurança do Trabalho

1 vaga para Auxiliar de Lavanderia

1 vaga para Operador de Central de Monitoramento de Alarme

1 vaga para Esteticista

1 vaga para Auxiliar Contábil

1 vaga para Eletricista

1 vaga para Motorista Entregador

1 vaga para Motorista Entregador (PCD)

1 vaga para Motorista Toco

5 vagas para Cozinheira (o)

3 vagas para Auxiliar de Produção (PCD)

9 vagas para Auxiliar de Produção

1 vaga para Auxiliar de Escritório (PCD)

1 vaga para Controlador de Acesso

2 vagas para Jovem Aprendiz

1 vaga para Costureira

1 vaga para Mecânico Diesel

2 vagas para Mecânico Moleiro

1 vaga para Mecânico Soldador

2 vagas para Auxiliar de Mecânico

4 vagas para Pedreiro

1 vaga para Analista de Crédito

3 vagas para Motorista Carreteiro

2 vagas para Auxiliar de Cozinha

10 vagas para Vendedor Externo

1 vaga para Vendedor Externo

3 vagas para Instrutor de Musculação

1 vaga para Auxiliar de Instalador

1 vaga para Vendedor

1 vaga para Vendedor Produtos de Limpeza

2 vagas para Operador de Caixa

1 vaga para Auxiliar de Estoque

1 vaga para Web Designer

1 vaga para Porteiro

5 vagas para Vendedor Externo

8 vagas para Auxiliar Operacional

1 vaga para Técnico de Refrigeração

1 vaga para Auxiliar Administrativo

1 vaga para Analista de Operações

1 vaga para Serviços Gerais

1 vaga para Auxiliar de Limpeza – Freelance

1 vaga para Auxiliar de Limpeza

1 vaga para Auxiliar de Manutenção

2 vagas para Auxiliar Administrativo de Obras

4 vagas para Descarnador

4 vagas para Faqueiro(a)

20 vagas para Técnico Motoboy

10 vagas para Serralheiro Mig Montador

1 vaga para Auxiliar de Suprimentos – PCD

1 vaga para Repositor

1 vaga para Churrasqueiro/cozinha

1 vaga para Mecânico(a) Automotivo

3 vagas para Vendedora

1 vaga para Balconista

1 vaga para Assistente de Vendas

1 vaga para Balconista

1 vaga para Farmacêutico

1 vaga para Motorista Toco

2 vagas para Ajudante de Motorista

1 vaga para Soldador/Montador de Estruturas Metálicas

1 vaga para Operador de Policorte

1 vaga para Auxiliar Administrativo