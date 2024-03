Comitê organizador dos Jogos Abertos do Interior vistoria praças de Presidente Prudente

Membros do comitê organizador dos Jogos Abertos do Interior, ligados à Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, estão em Presidente Prudente nesta semana para vistoriar as praças esportivas e os locais escolhidos para os alojamentos dos atletas e comissões técnicas.

Ao desembarcarem em Prudente, os servidores estiveram reunidos com o prefeito Ed Thomas, no gabinete do Paço Municipal “Florivaldo Leal”, e em seguida iniciaram as vistorias. De acordo com o chefe do comitê dirigente, José Roberto Ribeiro Buongermino, Prudente tem um vasto histórico como sede de competições importantes, tais como os Jogos da Melhor Idade (JOMI) e os Jogos da Juventude.

“Estaremos aqui até sexta-feira para vistoriar as praças esportivas indicadas para sediar os jogos. A cidade tem tradição no esporte e tem todas as condições de realizar o evento com excelência”, declarou.

Além Buongermino, participaram da reunião os membros do comitê, Ivone Lauton, Alexandre Requena, Luiz Antônio de Oliveira, Eduí Pereira, além dos representantes da Diretoria Regional de Esportes, Marcos Alves Borba e Edvaldo de Brito.