Lucélia teve a maior queda no pedido de seguro-desemprego em toda a região no ano de 2023

Levantamento realizado pela reportagem no Painel de Informações do Seguro-Desemprego, do Governo Federal, expõe que, nas cidades da região de Presidente Prudente, as solicitações do benefício recuaram 1,94%, de 2022 para 2023, já que foram de 27.303 para 26.772, respectivamente, ou seja, redução real de 531 pedidos de um ano para outro.

No entanto, mesmo em um cenário regional de “estabilidade”, os dados, referentes à modalidade “trabalhador formal”, de pedidos presenciais ou via Web – através do portal eletrônico ou aplicativo, apontam que o município de Lucélia teve uma retração de destaque entre as cidades da região, atingindo uma redução de 43,4%, nas buscas pelo auxílio no ano passado (2023).

Desta forma, Lucélia contou com a mais expressiva queda nos pedidos de seguro-desemprego entre todos os municípios do Oeste Paulista, de 2022 para 2023, com índice de redução que chegou a 43,4%, sendo que as solicitações foram de 2.361 para 1.344, o que representa 1.027 requerimentos a menos que no ano passado.

Para se ter uma ideia da queda alcançadas no pedido de seguro-desemprego por Lucélia, a cidade de Dracena que ficou em segundo lugar em queda na região, catalogou uma redução que chegou a 17,5%, portanto menos da metade da Capital da Amizade.

“É importante salientar que, no exercício de 2022, houve a mudança no comando da usina sucroalcooleira deste município, a qual emprega um número significativo de funcionários. Acreditamos que essa alteração acarretou um aumento nas demissões no referido exercício de 2022, passando para certa estabilidade em 2023”, explica o setor de Tributos da Prefeitura ao jornal Imparcial que fez reportagem sobre o assunto.