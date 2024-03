IRAPURU: Município terá Unidade Municipal do Ganha Tempo

A cidade de Irapuru está prestes a receber uma importante novidade para facilitar a vida dos munícipes, pois vai ganhar uma unidade municipal do Ganha Tempo, oferecendo uma variedade de serviços públicos em um só local.

O prédio onde atualmente funciona o Fundo Social de Solidariedade, passará por uma reforma significativa para abrigar os diversos serviços.

A viabilização desse projeto foi possível graças ao investimento de R$ 250 mil, proveniente de recursos disponibilizados pela Deputada Ana Perugini.

Entre os serviços disponíveis na Unidade Municipal do Ganha Tempo, destacam-se:

– Atendimento através do totem do Poupa Tempo;

– Posto SEBRAE para apoio aos empreendedores locais;

– Atendimento da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano);

– Cartório Eleitoral para questões relacionadas ao processo eleitoral;

– Junta de Serviço Militar para assuntos militares;

– Apoio da Associação Comercial para questões comerciais e empresariais;

-CIRETRAN.

Durante a apresentação do projeto, o prefeito Mazinho esteve acompanhado do presidente do Partido dos Trabalhadores de Irapuru, Aderval da Costa, reforçando o compromisso da administração municipal com a melhoria dos serviços públicos e o bem-estar da população.

Com a inauguração da Unidade Municipal do Ganha Tempo, os moradores de Irapuru poderão desfrutar de mais comodidade e agilidade ao acessar os serviços públicos essenciais, contribuindo para o desenvolvimento e a qualidade de vida.