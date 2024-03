FLÓRIDA: Audiência Pública apresenta números do cumprimento de metas fiscais

Em audiência pública realizada na Câmara Municipal de Flórida Paulista na noite de segunda-feira (26), foram apresentados os relatórios do cumprimento de metas fiscais do Poder Executivo.

Participaram da audiência o presidente da Câmara Municipal professor Rafael, vereadores, funcionários do legislativo e pessoas da comunidade.

Os números apresentados no telão pelo contador Sérgio Aparecido Venceslau, são resultantes do segundo quadrimestre do ano de 2023 e revelaram as aplicações feitas, despesas e também as receitas de arrecadações.