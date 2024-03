LUCÉLIA: Atletismo conquista 27 medalhas na 1ª etapa da Liga Regional

Foi realizada no último sábado, dia 2 de março, em Junqueirópolis a 1ª etapa da Liga Regional de Atletismo em com dez 10 cidades participantes e 525 alunos e professores.

O calendário oficial das competições do atletismo na região foi aberto no domingo, dia 3, com a realização da 1ª etapa da Liga Regional de Atletismo, em Junqueirópolis.

A competição reuniu 525 alunos/atletas, representantes de dez cidades, no Estádio Municipal Raphael Capelli.

Além de Junqueirópolis, cidade anfitriã, participaram Andradina, Pereira Barreto, Osvaldo Cruz, Dracena, Mirandópolis, Lucélia, Palmital, Lutécia e Assis.

A delegação de Lucélia foi representada pelo Projeto “Asas do Futuro”, que começou na escola Carlos Bueno e agora também funciona na escola Soledade.

A equipe de Lucélia tem como treinadores os professores Tatiana Liodorio (Tati) e Neto Bechara, participou com um total 70 atletas, sendo 47 alunos da escola Carlos Bueno e 23 alunos da escola Soledade, sendo conquistado um total de 27 medalhas, sendo 6 de medalhas de ouro, 9 medalhas de prata e 12 medalhas de bronze, ficando assim em 3º lugar na classificação por equipes.

O Projeto “Asas do Futuro” é mantido pela Prefeitura de Lucélia através da secretaria municipal de Educação.