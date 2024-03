ESTREIA! Circo Dioni em Flórida Paulista

Estreia hoje (8), em Flórida Paulista, Dia das Mulheres e também aniversário do grande idealizador e responsável pelo sucesso de décadas de animação picadeiro, Dionísio Rombi, o tradicional Circo Dioni.

Montado no Recinto de Rodeio de Flórida Paulista, o circo traz para a população, além de muita alegria, descontração e os seus tradicionais números, que há mais de 60 anos arrancam gargalhadas de crianças e adultos, o frio na barriga do trapézio; malabares; teatro com quatro palhaços; corda bamba; táxi maluco; Homem Aranha e o eletrizante globo da morte.



Os espetáculos acontecem às 20h30 todos os dias e aos domingos, com matinê às 18h e também apresentação às 20h30.

Pegue o seu cupom de desconto no carro de som do circo e pague bem baratinho na entrada que tem preço único para adultos e crianças.

O Circo Dioni já faz parte da história e da cultura de Flórida Paulista, sendo que há décadas faz suas temporadas e resgata o passado aos mais “experientes” e mantém viva a arte circense no olhar das crianças.