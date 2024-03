FLÓRIDA: INSS “corta” benefício de homem impossibilitado de trabalhar e família pede socorro

O INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), cortou o benefício do floridense Aparecido Pereira Brandão, que por motivos graves de saúde, está impossibilitado de trabalhar.

Acontece que o benefício era a única fonte de renda para a sobrevivência da família, que além de estar sofrendo por se tratar do homem um ex-funcionário de usina, que também luta na justiça pelos direitos trabalhistas e que lamentavelmente, não tem onde se amparar para custear desde despesas simples, até os medicamentos que amenizariam suas dores.



Desesperada, a família procurou o jornalismo Folha Regional para expor o caso e pedir socorro ao INSS e também para as autoridades, para olharem com empatia para a situação para quem contribuiu por 33 árduos anos com a previdência e que agora está tendo o direito negado.

Eva, que é mulher do senhor Aparecido Pereira Brandão, afirma que já não sabe mais o que fazer e que a situação é desesperadora.



“Ver o marido mal de saúde, debilitado, contas chegando e sem receber tem me causado uma tristeza sem fim. Além do físico, o psicológico está cansando”, declarou a mulher.

Conforme apontado pelos órgãos competentes, o homem teria direito a receber pelo período de três anos, mas teve o pagamento cortado após ser beneficiado por um ano.



Um dos peritos do INSS, com sede em Dracena, atestou após avaliar o senhor Aparecido Brandão, que o mesmo estava apto para trabalhar, o que causou espanto em profissionais do mesmo segmento que também o consultaram.

“Eu espero, sinceramente, que nosso pedido de socorro chegue até as autoridades, ou alguém que possa nos ajudar com a situação que está se tornando cada dia pior. Não estamos pedindo favor e nem esmola, estamos em busca do que é de direito”, finalizou bastante abatida a senhora Eva.