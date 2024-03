Feira da Mulher Empreendedora acontece neste sábado (9) em Adamantina

Programação tem início às 16h na Estação Recreio

Sábado (9), a partir das 16h na Estação Recreio acontece a edição de aniversário da Feira da Mulher Empreendedora em Adamantina com mais de 100 empreendedoras que comercializarão produtos dos mais variados segmentos.

A programação comemora um ano desde que a sua criação foi idealizada pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Para a edição comemorativa, a estrutura que abrigava as sombrinhas, novo ponto turístico do município, foi remodelada e ganhou novas cores: rosa, amarelo e lilás.

“Fui até Holambra para entender como as sombrinhas foram instaladas lá e trouxe todas as informações para que aqui funcione da mesma maneira”, afirma Luciana Pereira, secretária de Desenvolvimento Econômico.

Espaço Inovação

Para a edição comemorativa, além das novas sombrinhas, foi criado ainda o Espaço Inovação. Nele, as empreendedoras montarão seus espaços com as estruturas que foram usadas na ExpoVerde na parte interna do barracão do agronegócio.

“Sorteamos uma empreendedora de cada segmento para possibilitar que a feira tenha esse diferencial. Além disso, o nosso objetivo com todo esse conhecimento que vem sendo oferecido ao longo desse um ano e despertar nelas o desejo de ter uma estrutura própria para poderem participar de outros eventos e, ainda, mostrar o diferencial do produto”, explica.

Apresentações Culturais

Além da exposição e comercialização dos produtos, na feira ainda haverá apresentações culturais.

A partir das 16h, os idosos que praticam capoterapia pelo CRAS, acompanhados pelo professor Lucas Nóbrega farão uma apresentação assim como as crianças que fazem parte do Projeto Capoeira do Bem, financiado pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) com a professora Suellen Rocha.

Já às 16h30, os idosos que participam dos Jogos da Melhor Idade com a dança de salão farão sua apresentação. Depois, a Jazz Band Los Kandangos percorrerá a feira fazendo suas performances.

Pela primeira vez, tocará na feira o DJ Michael Nery a partir das 17h. A programação ainda traz uma apresentação de ballet às 19h e encerram a noite também pela primeira vez na feira, a Banda Aero Vinil.

Praça de Alimentação

A Praça de Alimentação será formada tanto pelas empreendedoras que estarão comercializando diversos produtos alimentícios como também pela Casa da Sopa e Os Vicentinos que já são parceiros na realização da feira.

As empreendedoras que trabalham com alimentação também estarão comercializando: churros, hot dog, espetinho, pipoca doce e salgado, drinks, batata frita, geleias, conservas e licores, caldo de cana, água de coco, açaí, Cuscuz, Shawarma, bolos, bolachas, bombons, pão de mel, donuts, milho cozido, doces artesanais, mandioca chips, pururuca, pão caseiro, entre outros.

A Casa da Sopa estará comercializando nhoque com molho, carne moída e queijo; cachorro quente; bolachinhas doces; doces caseiros. Os Vicentinos vão comercializar refrigerante, água, cerveja, sorvete e espetinhos.

“Convidamos a população a prestigiar as nossas empreendedoras, comprando e divulgando os seus produtos, pois elas são muito importantes para o fomento da nossa economia”, finaliza.