LUCÉLIA: Provas para o Concurso da Prefeitura serão realizadas neste domingo

A Prefeitura Municipal de Lucélia através de edital, está convocando os candidatos que fizeram inscrições para o Concurso Público para diversos cargos.

Os candidatos homologados que a Prova Escrita Objetiva, a Prefeitura Municipal informa que será realizada neste domingo dia 10 de março, conforme horários e locais abaixo:

DATA: 10/03/2024 – HORÁRIO DE INÍCIO: 09H00MIN – CARGOS: Advogado Agente Comunitário de Saúde (Todos) Assistente Social (Educação), Médico Clínico Geral – ESF, Médico Clínico Geral do Trabalho, Médico Pediatra e Psicólogo (Educação).

LOCAIS:

1 – EMEF Prof. Maria do Carmo de Menezes Mendonça – Rua Eduardo Rapacci, 476 – Centro, Lucélia – SP, 17780-000 2 – EMEF Professora Soledade Domingues Iglesia – R. José Bonifácio, 352 – Vila Cayres, Lucélia – SP, 17780-000 3 – Escola Estadual José Firpo – Av. Internacional, 1270 – Centro, Lucélia – SP, 17780-000

DATA: 10/03/2024 – HORÁRIO DE INÍCIO: 14H00MIN – CARGOS: Arquiteto e Urbanista, Assistente Social (Serviço Social), Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Serviços de Merenda, Auxi-liar de Vida Escolar, Bibliotecário, Cirurgião Dentista, Cuidador Domiciliar, Eletricista, Enfermeriro, Farmacêutico, Fiscal de Postura, Médico Clínico Geral, Médico Psiquiatra, Monitor I, Nutricionista, Orientador Jurídico do CREAS SUS e Psicólogo (Serviço Social).

LOCAIS:

1 – EMEF Prof. Maria do Carmo de Menezes Mendonça – Rua Eduardo Rapacci, 476 – Centro, Lucélia – SP, 17780-000 2 – EMEF Professora Soledade Domingues Iglesia – R. José Bonifácio, 352 – Vila Cayres, Lucélia – SP, 17780-000 3 – Escola Estadual José Firpo – Av. Internacional, 1270 – Centro, Lucélia – SP, 17780-000 4 – Escola Estadual Carlos Umberto Carrara – Av. Antônio Chavareli, 1077 – Vila Rancharia, Lucélia – SP, 17780-000 5 – EMEF Argemiro De Almeida Gonzaga – Av. Antônio Chavareli, 1743 – Centro, Lucélia – SP, 17780-000 6 – EMEF Prof Carlos Bueno – Rua Botucatu, 351 – Vila Rancharia, Lucélia – SP, 17780-000

Foi informado ainda que o candidato deverá comparecer ao local designado munido de um dos seguintes documentos no original: a) Cédula de Identidade – RG; b) Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; c) Carteira de Trabalho e Previdência Social; d) Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97; e) Passaporte (dentro do prazo de validade).

Serão aceitos documentos digitais, (RG e CNH) desde que apresentados pelo aplicativo oficial do Governo ao fiscal e não serão aceitas capturas de telas dos aplicativos nem fotos dos documentos.

Após a entrada na sala de aula, o uso do celular continuará vetado e o aparelho deverá permanecer desligado e guardado até o final da prova.