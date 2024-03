FLORA RICA: 14º Passeio Ciclístico inicia celebração dos 71 Anos

No último sábado, dia 2, o Flora Rica iniciou o Cronograma Festivo da Secretaria Municipal de Esportes, através do 14º Passeio Ciclístico.

Em comemoração aos 71 anos da cidade, o Esporte Municipal vem realizando uma série de atividades aos finais de semana.

O evento, que contou com a participação entusiasmada de ciclistas de todas as idades, foi marcado por muita interação e sorteios. Dois participantes, Heitor Brito e João Paulo da Silva Coelho, foram agraciados com bicicletas novas, através do sorteio, proporcionando momentos de alegria e emoção.

Além dos sorteios, os participantes também foram presenteados com garrafinhas de água com o tema das olimpíadas, já que esse ano as olimpíadas serão na França, ressaltando a im-portância da hidratação durante a prática esportiva.

O Secretário Municipal de Esportes ressaltou sua satisfação com a expressiva participação da comunidade, agradecendo o público presente, a parceria da Brink Esporte de Dracena, que forneceu os brindes e o apoio fundamental do prefeito Fábio para a realização do passeio.

“A presença dos participantes reflete o comprometimento dos florarriquenses com a promoção da saúde e do lazer. O prefeito, com seu apoio constante, contribuiu significativamente para o sucesso deste evento. Agradeço também a contribuição da Diretora de Esportes Carolaine, professor Muryel e servidor Jair”, ressaltou o secretário.