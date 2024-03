Junqueirópolis sedia Reunião do Gabinete Distrital do Lions Clube

Junqueirópolis sedia nos dias 9 e 10 a 3ª Reunião do Gabinete Distrital do LC 8 de Lions Clube Internacional, onde serão discutidos vários assuntos de importâncias para o movimento, além de propiciar também uma oportunidade para que todos os clubes e associados possam se interagir com trocas de informações de ações realizadas entres eles, para benefícios das respectivas comunidades. Além dos 57 clubes, estarão presentes também os Leos Clubes do Distrito.



Todos os clubes estão sediados em cidades da região da Paulista, Noroestes e também de parte do Mato Grosso do Sul.

O evento contará com as presenças da governadora Luciana Harumi Takahashi Yocoyama do Lions Clube de Araçatuba, da 1ª vice governadora Jacqueline Millen de Miranda, do Lions Clube BauruEstoril e do 2° vice governador Miguel Everson Locatelli do Nascimento do Lions Clube Chapadão do Sul(MS).