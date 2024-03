PARAPUÃ: Aparelho de Ultrassom está em funcionamento no Centro de Saúde

O vereador Eder Castro comemorou o início de funcionamento do Aparelho de Ultrassom no Centro de Saúde de Parapuã.

Através das redes sociais o vereador Eder Castro anunciou a grande conquista para a população de Parapuã. “É com muita alegria que anuncio a realização de um sonho para Parapuã! O primeiro aparelho de Ultrassom da história do nosso município está instalado e funcionando, totalmente gratuito para todos os Parapuenses”, destacou.

O Aparelho de Ultrassom foi uma conquista do vereador junto ao deputado estadual Vinicius Camarinha que destinou uma verba para a sua aquisição.

O Aparelho de Ultrassom foi instalado no Centro de Saúde e agora de acordo com o vereador o paciente sai com o laudo e as imagens impressas. “O paciente agora faz o exame no Município, não precisa mais se deslocar para outras cidades e já sai com o resultado em mãos”, destacou o vereador.

Ressaltou ainda o vereador que é um momento histórico para Parapuã e que foi uma grande luta, que com certeza o atendimento a população será de maior agilidade.

“A luta valeu a pena, ao lado do Deputado Vinicius Camarinha batalhamos por essa conquista e hoje vemos o resultado! Agora, contamos com essa tecnologia de ponta e um profissional preparado para cuidar da saúde de nossa comunidade. Juntos, vamos ainda mais longe!”, finalizou o vereador Eder Castro.