REGIÃO: Hospital de Esperança de Prudente assina contrato para atualização da radioterapia e ampliará atendimento em 24%

Investimento de US$ 595 mil será custeado com repasse de multas compensatórias

O diretor-presidente do HE (Hospital de Esperança) de Presidente Prudente, Ricardo Anderson Ribeiro, se reuniu na quinta-feira com representantes da Gigov (gerência executiva de governo) da CEF (Caixa Econômica Federal) de Presidente Prudente para a assinatura do contrato que viabilizará o investimento de US$ 595 mil no upgrade do acelerador linear, aparelho do Centro de Radioterapia da instituição.

O valor cobre todas as despesas de frete e seguro, além de estações de trabalho adicionais e dos investimentos de software e hardware necessários para o acelerador linear existente. Tal feito proporcionará a ampliação em 24% no número de atendimentos diários realizados no setor, por meio da redução de tempo do tratamento.

Para representar a Gigov, estavam presentes José Alexandre do Rego (superintendente executivo de Governo); Luis Fernando Yunes Khalil (coordenador de filial); Reginaldo Murilo Camargo (gerente); Fabrício Galera (gerente PJ); e Beatriz França (coordenadora). Na ocasião, Ricardo Anderson agradeceu o importante apoio da Gigov aos pacientes com câncer de toda a região.

Esse é um importante avanço para a região, visto que, segundo a física médica do setor, Bru-na Minotti, em uma análise preliminar, pode-se identificar que o tempo médico de feixe de tratamento hoje é de 10 minutos.

“Com a implementação da nova tecnologia, é possível reduzir esse tempo para cinco minutos. Hoje, com o serviço funcionando das 6h às 21h30, é possível atender 62 pacientes por dia e, só com essa redução de tempo de tratamento, seria possível atender 77 pacientes por dia, um aumento de 24% de atendimento diário”, explica Bruna.

Além disso, o radioncologista do HE, Sérgio Leonardo Favareto, esclarece que, nos últimos anos, a radioterapia vem migrando para tratamentos hipofracionados. “Estudos clínicos têm demonstrado que a radioterapia hipofracionada oferece benefícios significativos aos pacientes, como redução do número de sessões, otimização do tempo de tratamento e toxicidade a longo prazo reduzida. Para isso, é essencial contar com tecnologias avançadas que garantam a precisão e segurança do tratamento”, enfatiza o médico.

APORTE FINANCEIRO

O Centro de Radioterapia do HE foi o primeiro setor a entrar em funcionamento, em outubro de 2015. Desde então, já realizou mais de 75 mil sessões de radioterapia. Atualmente, é o único serviço disponível para o acolhimento dos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) dependentes do DRS-11 (Departamento Regional de Saúde).

Neste sentido – e já atuando em três turnos –, foi necessária a busca por aporte financeiro para a expansão dos atendimentos, garantindo maior eficiência no andamento da fila de espera na região.

O contato inicial para a viabilização deste recurso aconteceu no início de agosto de 2023, em conversa entre os representantes da Gigov, André Luis Pavanelo Borin e José Carlos Simões, e o então diretor-presidente do HE, Francelino Magalhães. Na ocasião, foram apresentadas as necessidades da instituição, que foram acolhidas pelos representantes.

As negociações com a empresa Varian Medical System foram finalizadas no dia 29 do mesmo mês. Depois, a instituição aguardou a autorização do conselho da Caixa Econômica, por meio da análise do plano de trabalho, para a liberação do valor – formalizada com a assinatura realizada nesta quinta-feira.

A previsão de recebimento do investimento é de até 180 dias, respeitando os trâmites de importação necessários para viabilizar a chegada do upgrade até o HE.

PARCERIA DE LONGA DATA

A instituição ressalta o importante apoio da CEF para com o hospital ao longo dos anos, como em 2019, com o repasse de mais de R$ 1,5 milhão para a aquisição de equipamentos; e em julho de 2011, com a formalização do repasse de R$ 20 milhões, pagos parceladamente, para a conclusão das obras da unidade hospitalar e aquisição de equipamentos.

Essas verbas são resultado do acordo de compensação ambiental, firmado em 2009, entre o MPE (Ministério Público Estadual), MPF (Ministério Público Federal) e Procuradoria da Repú-blica com a Cesp (Companhia Energética do Estado de São Paulo), em razão do impacto causado aos municípios vizinhos pela Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta, em Rosana.

Os recursos são distribuídos para projetos ambientais e socioeconômicos, como o HE. Ou seja, mesmo que Prudente não tenha sofrido com o acidente, promotores e procuradores decidiram direcionar parte do recurso da compensação para a cidade, desde que fosse algo que beneficiasse a região.