FLÓRIDA: Governador autoriza recursos para complemento de infraestrutura no Distrito Industrial

Aproveitando a visita do governador do Estado Tarcísio de Freitas em Flórida Paulista, o prefeito Wilson Fróio Junior em seu discurso reivindicou a liberação de recursos financeiros para o complemento de infraestrutura na ampliação da área do distrito industrial na entrada da cidade.

O prefeito Fróio ainda solicitou recursos para recape, saúde e novo acesso na rodovia pelo novo viaduto, via cemitério municipal que ficou sem acesso com o novo trevo na SP-294 e a construção de mais 200 casas populares.

O governador Tarcísio de Freitas ao discursar, autorizou a liberação de recursos financeiros para a infraestrutura no distrito industrial.

Tarcísio de Freitas ressaltou que o distrito industrial irá gerar emprego e renda, sendo uma prioridade e por essa razão, o recurso será disponibilizado, atendendo a solicitação do prefeito.

De acordo com o prefeito Fróio, a complementação de infraestrutura no distrito industrial será com a implantação da rede de água e esgoto, já que o asfalto e iluminação pública já foram implantados pela Prefeitura de Flórida Paulista.

Ainda o governador destacou que a Saúde será contemplada com mais recursos do Estado e que as outras reivindicações do prefeito “não serão esquecidas”.