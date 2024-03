LUCÉLIA: Vereadores pedem informações sobre situação dos ônibus escolares com problemas da frota municipal

Em sessão da Câmara Municipal de Lucélia, os vereadores Catia Maion e Altair Lopes Maciel apresentaram requerimento solicitando informações urgentes acerca da situação dos ônibus escolares pertencentes à frota municipal.

No requerimento os vereadores pedem que a Prefeitura informe: quais são as medidas imediatas que serão tomadas para solucionar os problemas mecânicos dos ônibus parados e garantir a regularidade do transporte escolar? Qual é o procedimento previsto para a substituição ou reparo dos pneus inadequados dos ônibus em circulação, visando garantir a segurança dos alunos? Que medidas serão adotadas para assegurar o cumprimento do limite de passageiros por ônibus, de acordo com as normas de segurança vigentes? Quais são os prazos estabelecidos para a resolução dessas questões e a normalização do transporte escolar?

De acordo com os vereadores, após uma visita in loco realizada recentemente, foram constatadas diversas irregularidades e problemas que merecem a devida atenção e providências por parte do poder Executivo.

Dentre as irregularidades foram citados ônibus escolares parados por problemas mecânicos, ônibus com pneus em estado inadequado, número de passageiros acima do permitido por ônibus, entre outros.

“Considerando a gravidade das irregularidades constatadas e a importância do transporte escolar para o acesso à educação, justifica-se plenamente o requerimento sobre a situação dos ônibus escolares, a fim de garantir a adoção de medidas urgentes e eficazes para resolver os problemas identificados”, ressaltaram os vereadores Catia e Altair.

“Diante da falta de planejamento e de organização para que ocorram periodicamente a manutenção preventiva e corretiva da frota da educação, ocorre de fato uma grave negligência por parte do Executivo em ofertar ônibus sem condições seguras para transportar as crianças e adolescentes para as escolas, bem como para retorno em suas casas”, afirmou a vereadora Catia Maion ao jornalismo Folha Regional.