Morador de Flórida Paulista é suspeito de furto em bar de Pacaembu

Um homem de 48 anos, morador de Flórida Paulista, foi identificado como suspeito de um furto ocorrido em um bar de Pacaembu, no sábado (9).

A descoberta da autoria se deu após a Polícia Militar realizar diligências e localizar na casa do homem as garrafas e latas de bebidas, bem como um par de chinelos que haviam sido levados do estabelecimento comercial.

Os objetos foram reconhecidos pela vítima que apresentou as notas fiscais dos mesmos.



Aos policiais, o suspeito teria dito que pagaria em data posterior os objetos encontrados.

Diante da situação, o suspeito e os objetos foram apresentados no Plantão Policial de Adamantina, onde após ser ouvido, e por não se tratar de situação de flagrante, o homem foi liberado.