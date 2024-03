Conjunto de bitrem carregado de soja tomba na SP-294

Na manhã desta segunda-feira,11, um conjunto de bitrem, carregado de soja tombou na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros SP-294, em Parapuã.

Segundo informações levantadas no local a carreta seguia sentido Osvaldo Cruz a Parapuã, quando no Km 567, uma caminhonete que seguia sentido contrário tentou uma ultrapassagem perigosa e para não colidir frontalmente com o motorista da carreta desviou bruscamente vindo a tombar.

O motorista felizmente nada sofreu e parte da rodovia precisou ser interditada e o fluxo segue lentamente.