FLORA RICA: Celebração do Dia da Mulher destaca “Empoderamento e Bem-Estar”

No dia 9 de março, o Centro Cultural foi palco do II Café com Prosa em celebração ao Dia da Mulher, promovido através de uma colaboração entre a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Esporte com o apoio da Prefeitura de Flora Rica.

O “Café com Prosa”, agora em sua segunda edição, organizado pela professora de Zumba, Michelle Araújo, foi especialmente concebido para as participantes do projeto “Corpo em Movimento”. O projeto integra as atividades de Zumba, Funcional, Hidrodance e Hidroginástica, proporcionando uma experiência holística de bem-estar para as mulheres da comunidade.

Dentre as atrações do evento, destaque para a palestra ministrada pela influencer regional, Fran Misturini, que abordou a temática do “Encorajamento”. “Sua experiência e perspectivas inspiradoras foram recebidas com entusiasmo pelas participantes, reforçando a importância da autoconfiança e da superação”, destacou a professora Michelle.

A presença do prefeito e da primeira-dama trouxe prestígio ao evento, evidenciando o comprometimento da administração municipal com iniciativas que promovem a valorização e o empoderamento das mulheres. “O Café com Prosa” não apenas celebra o Dia da Mulher, mas também fortalece os laços comunitários e destaca a importância do cuidado integral do público feminino”, ressaltou a primeira-dama Renata.