FLÓRIDA: Fundo Social promove evento especial para as mulheres

No dia 8 de março, o Fundo Social de Flórida Paulista proveu um evento para todas mulheres funcionárias do Município, com o tema “O Símbolo da luta das Mulheres por seus Direitos”, através da palestra com profissionais da Secretaria de Saúde, a Psicóloga Simode Butarelo e a Enfermeira Enéia Marin.

O momento também contou com a presença de mulheres empreendedoras do comércio e diversos patrocinadores para sorteios e coffee-break.

A presidente do Fundo Social e Primeira Dama, Nelci Ramalho de Araújo Fróio, destacou que desde sempre as Mulheres têm que lutar por espaço, direitos, respeito, trabalho, lealdade, oportunidades e amor. “Vivendo numa sociedade patriarcal tem que brigar e se impor para serem ao menos ouvidas”, afirmou Nelci.

O prefeito, Wilson Fróio Júnior, ressaltou que atualmente, as Mulheres vivem de maneira bem menos dolorosa que suas predecessoras, e que graças a elas hoje podem viver de maneira menos perseguidas e mais justa.