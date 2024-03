MARIÁPOLIS: Câmara aprova salários de R$ 18,7 mil para prefeito e R$ 3,5 para vereadores na próxima legislatura

A Câmara Municipal de Mariápolis em sessão ordinária realizada no dia 21 de fevereiro, aprovou Projeto de Lei/Legislativo fixando os salários dos vereadores, presidente da Câmara, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais a partir de 1º de janeiro de 2025 – portanto para a próxima legislatura 2025 a 2028.

De acordo com o Projeto de Lei aprovado os subsídios/salários dos vereadores da Câmara Municipal de Mariápolis será de R$ 3.494,10. Já o presidente da Câmara Municipal terá o salário de R$ 5.536,56.

Já o subsídio/salário do prefeito será no valor total de R$ 18.761,65 e o do vice-prefeito será de R$ 5.360,48.

Também foi fixado os salários dos secretários municipais da Prefeitura que são cargos de confiança e que terá o valor de R$ 4.239,23.

Ainda o Projeto de Lei aprovado, assegura a revisão anual dos salários/subsídios.

O Projeto de Lei foi confirmado na sessão da Câmara Municipal tendo somente um voto contrário do vereador Cleber Juliano de Oliveira (Bicudo) e os demais vereadores votaram a favor dos novos salários que será para a próxima legislatura, a partir de 1º de janeiro de 2025.