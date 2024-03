LUCÉLIA: Câmara aprova salários de R$ 4.413 para os vereadores da próxima legislatura

A Câmara Municipal de Lucélia aprovou na 1ª reunião ordinária deste ano, realizada no dia 19 de fevereiro, o Projeto de Resolução fixando os salários dos vereadores para a próxima legislatura 2025 à 2028.

Os salários do próximo mandato – conforme a legislação – deve ser fixado da legislatura anterior para a próxima legislatura, sendo que desta forma a Câmara Municipal de Lucélia está cumprindo a legislação.

De acordo com o Projeto de Resolução aprovado pelos atuais vereadores, o subsídio/salário dos vereadores para a próxima legislatura (2025 à 2028) fica fixado em R$ 4.413,23.

Já o salário do presidente da Câmara Municipal de Lucélia para a próxima legislatura será o valor de R$ 6.735,96.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do jornalismo Folha Regional, atualmente os vereadores de Lucélia tem o salário de R$ 3.155,24 e o salário do presidente da Câmara Municipal é de R$ 4.815,87.