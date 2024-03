FLORA RICA: Município aumenta pontuação no Índice de Gestão de Resíduos de São Paulo e alcança Eficiência Ambiental

Em um anúncio recente da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Flora Rica garantiu a classificação de “eficiente” junto à pontuação de 8,3241 no Índice de Gestão de Resíduos (IGR) para o ano de 2022. Este marco representou uma melhoria em relação ao ano anterior, onde a cidade atingiu uma gestão mediana com uma pontuação de 6,02 em 2021.

O IGR é uma ferramenta utilizada para avaliar a eficácia das práticas de gestão de resíduos em municípios paulistas. Ele leva em consideração uma série de indicadores, incluindo coleta seletiva, tratamento de resíduos, programas de reciclagem, educação ambiental e muitos outros fatores que contribuem para a sustentabilidade e preservação do meio ambiente.

De acordo com o secretário municipal do Meio Ambiente, Inaldo Nascimento e a servidora da pasta, Mara, o salto de Flora Rica no IGR é testemunho do compromisso da cidade em promover práticas sustentáveis e preservar seus recursos naturais. “Através de iniciativas coordenadas, incluindo campanhas de conscientização, investimentos na coleta de resíduos e recicláveis, Flora Rica tem se destacado como um exemplo de liderança ambiental para outras cidades da região”, destacou a equipe.