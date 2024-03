SALMOURÃO: Asilo recusa verba de R$ 50 mil destinada por deputado

O deputado estadual Helinho Zanatta atendendo pedido do amigo de Salmourão, Pedro Ramos (Pedrinho), viabilizou a destinação de uma verba no valor de R$ 50 mil para a Casa de Esperança Emil Whirt (Asilo).

Através de ofício datado de 8 de fevereiro de 2024, o deputado informou ao Pedrinho a liberação da verba através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado.

A referida verba de R$ 50 mil seria destinada para a aquisição de sete aparelhos de ar-condicionado para instalação nos quartos e ainda para a aquisição de uma academia para atividades físicas dos idosos.

Informado sobre a destinação da verba, o presidente da Casa da Esperança Emil Whirt através de ofício datado de 1º de março, confirmou o declínio (recusa) à verba do deputado.

No ofício, o presidente Mário Xavier aponta que o declínio a emenda do deputado Helinho Zanatta “tem por motivo, de falta de recursos próprios para as instalações dos ares-condicionados e das instalações dos equipamentos de atividade física”. Desta forma, o asilo não receberá a referida verba.

Em conversa com a reportagem do jornalismo Folha Regional, Pedrinho que viabilizou a verba junto ao deputado lamentou a situação, ressaltando que o recurso foi recusado e que nem sequer foi conversado para buscar uma solução para custear a instalação dos equipamentos. “Poderia ser feito alguma ação em busca de recursos, porém simplesmente recusaram o recurso que é tão difícil conseguir. Com isso quem perde são os atendidos, sendo que a entidade não sofreria nenhum custo adicional mensal com os ares, pois hoje já conta com 35 placas solares”, lamentou Pedrinho.