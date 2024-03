Lançamento da pedra fundamental da construção do Campus do Instituto Federal em Presidente Prudente

Na manhã de segunda-feira (11/03), aconteceu em Presidente Prudente o lançamento da pedra fundamental da construção do novo campus prudentino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). O ato solene aconteceu no Parque Imperial, local doado pela Prefeitura de Presidente Prudente para sediar a unidade.

A cerimônia contou com a presença do prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas, do vice-prefeito Izaque Silva, do reitor do IFSP, Silmário Batista dos Santos, do diretor geral do Campus Prudente, José Roberto da Silva, da deputada federal por São Paulo, Sâmia Bomfim, dos vereadores Joana D’arc, Joaozinho da Saúde, Wellington Bozo, Ivan Itamar, Demerson da Saúde, do vice-diretor da FCT/Unesp Ricardo Pires de Paula, do Reitor da Toledo Prudente Centro Universitário, Sergio Tibiriçá Amaral, do diretor da Etec ‘Antônio Eufrásio de Toledo’, Thadeu Henrique Novais Spósito, da diretora da Fatec, Renilda Monteiro, e do professor Roberto Mancuzo Junior, professor adjunto da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Os deputados Carlos Zarattini, Mauro Bragato e Ricardo Madalena foram representados por seus assessores. A cerimônia também teve a participação de Paulo Oliveira, representante do Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Conforme dados do Instituto, a licitação foi homologada no fim de 2023. O terreno, doado pelo município de Presidente Prudente, é composto por 30 mil metros quadrados e abrigará 18 salas, sendo cinco laboratórios, três salas administrativas e dez salas de aula ao término do projeto. Os cursos ofertados pertencerão a três eixos tecnológicos: Ambiente e Saúde, Produção Alimentícia e Infraestrutura, conforme definido após as três audiências públicas e a participação da população por meio de formulário eletrônico.

A área contará com investimentos na ordem de R$ 11,5 mi e parte do valor já foi empenhado. A estimativa do IFSP é de que o campus esteja concluído ainda em 2024. A Construtora Carvalho Costa & Silva, empresa de Barretos, foi a vencedora do processo licitatório para a execução da obra.

De acordo com informações do diretor do Campus Prudente, José Roberto da Silva, o IFSP PP recebeu autorização do Ministério da Educação para ser implantado no modelo de dimensionamento de cargos 40/26, ou seja, permite que o campus tenha até 40 docentes e 26 técnicos administrativos, chegando a 800 alunos matriculados em cursos regulares. A expectativa é que nos próximos anos o campus passe para o dimensionamento 70/45, podendo assim ampliar a oferta de cursos e vagas.

Conforme o reitor Silmário Batista dos Santos, além dos R$ 11,5 milhões anunciados inicialmente, foram confirmados recursos adicionais para a construção do refeitório e biblioteca.

O prefeito Ed Thomas mencionou sobre a importância da educação para a transformação na vida das pessoas e comentou sobre a doação do terreno feita pelo município ao IFSP. “A vida sem educação é tragédia, o caminho mais seguro, logicamente, é a educação. Para os que mais necessitam. Onde está o Instituto Federal? Em um bairro. Ele não está no centro. Ele está presente onde está a comunidade e será construído aqui para a transformação de vidas”.

Ed Thomas também agradeceu a presença da deputada federal Sâmia Bomfim, que já destinou R$ 400 mil para o IFSP.

A deputada Sâmia Bomfim também reafirmou sobre o poder do investimento em educação para o desenvolvimento do cidadão e da comunidade. “Desenvolvimento econômico e da geração de empregos. Tenho certeza que será o efeito que o IFSP trará a Prudente. Quando a gente investe em educação, em ciência e em tecnologia, o retorno é certeiro e incalculável. Inclusão e oportunidades para Prudente e região, para nossos jovens e para toda a população. Aqui já temos universidades de qualidade, que podem ser parceiras do Campus do IFSP. As expectativas são muitas. Eu, como prudentina, estou muito feliz em poder participar dessa iniciativa e desse marco na história da cidade”.