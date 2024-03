FLORA RICA: Evento Celebra o Dia das Mulheres com Palestra, Música e Reconhecimento

Na noite de 11 de março, o Centro Cultural de Flora Rica sediou um evento em celebração ao Dia das Mulheres realizado pela Secretaria Municipal de Cultura com o apoio da Prefeitura Municipal.

A programação incluiu uma palestra ministrada pela pastora Sandra Vidovix, seguida de uma apresentação da vocalista e ministra de louvor Talita de Souza. Após as atividades, os presentes puderam desfrutar de salgados, refrigerantes e bolo.

Destacando a importância da ocasião, o prefeito Fábio Faria e a primeira-dama Renata estiveram presentes, entregando chocolates às mulheres como gesto simbólico de reconhecimento e valorização neste dia especial.

O evento proporcionou momentos de reflexão e confraternização em homenagem às mulheres.

“Ao celebrarmos o Dia das Mulheres, é fundamental reconhecermos o papel essencial que elas desempenham em nossa sociedade. Este evento é uma oportunidade para honrarmos e valorizarmos as mulheres em nossa comunidade. É um momento de reflexão, celebração e reconhecimento do seu papel multifacetado. Estamos felizes em poder contribuir para esta ocasião especial e expressar nosso sincero apreço por todas as mulheres presentes hoje”, destacou o prefeito Fábio.