LUCÉLIA: Sindicato Rural abre inscrições para curso de sucessão familiar

Um dos grandes desafios dos proprietários rurais, tanto na agricultura como na pecuária é a transição dos negócios do agro de pai para filho, dando continuidade aos trabalhos no campo.

O Senar, junto com o Sindicato Rural estão trazendo para Lucélia, um curso inovador, uma novidade para Lucélia e região. Trata-se do “Curso Programa Sucessão Familiar de Pai para Filho”, que está com inscrições abertas.

O curso é destinado para moradores de sítios e, tem a oferta para oito famílias, sendo 16 vagas no total, pai e filho ou avô e neto.

A aula inaugural será no dia 3 de abril, e será uma sensibilização onde os professores, um advogado e um psicólogo, que serão responsáveis pelo curso, que terá duração de quatro módulos, trazendo temas jurídicos e psicológicos.

Fazer um bom plano de sucessão é essencial para a continuidade nos negócios. Você será beneficiado com uma gama de informações inéditas!!!

Não perca essa oportunidade, faça já sua inscrição. Os interessados devem procurar o Sindicato Rural de Lucélia, com seus documentos pessoais e fazer sua inscrição.