IRAPURU: Encontro promovido pelo ESF1 destaca conscientização do câncer de colo do útero

Na sexta-feira (8), a unidade do ESF1 de Irapuru sediou um encontro significativo, reunindo mulheres para discutir a importância da campanha março lilás, dedicada à conscientização do câncer de colo do útero.

O evento também marcou o encerramento das celebrações pelo Dia Internacional da Mulher em Irapuru.

O encontro, prestigiado pelo diretor de saúde Everton Lima, proporcionou um ambiente de troca e aprendizado.

A equipe de saúde da unidade preparou uma noite especial, repleta de informações vitais sobre a saúde da mulher, incluindo dinâmicas, sorteio de brindes e um pequeno workshop de auto maquiagem.

Além de destacar a relevância da campanha março lilás, o evento ofereceu um espaço para reflexão sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de colo do útero, promovendo a conscientização e incentivando a adoção de hábitos saudáveis.

Com uma abordagem educativa e acolhedora, o encontro promovido pelo ESF1 fortaleceu o compromisso com a saúde da mulher, além da autoestima elevada pela super profissional de Maquiagem, Simone Reina, que gentilmente atendeu as pacientes da unidade, muito especial sua colaboração.