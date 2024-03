FLORA RICA: Aniversário da cidade tem programação especial com seis shows e cavalgada

A programação dos 71 anos de Flora Rica foi preparada para que a população e pessoas da região possam comemorar o aniversário da cidade, com seis shows e a tradicional cavalgada.

Com início neste sábado (16), a partir das 21h, a abertura da programação traz para Flora Rica uma das melhores bandas do Brasil, a Jair Supercap Show.

No domingo (17), também às 21h, quem anima a noite florariquense é o Dj Chamu, com a noite do flashback.

Segunda-feira (18), será a vez da população celebrar a ação de graças por mais um ano com o show do cantor gospel Regis Danese.



Já na sexta-feira (22), sobe ao palco a dupla sertaneja Jad & Jeferson. Dia 23, sábado, o cantor Maldonado anima a festa com um baile forró.

Fechando a programação com chave de ouro, no domingo (24), a concentração tem início às 8h para a tradicional cavalgada com o desfile pelas ruas, avenidas e área rural do município e show ao vivo de Joel Brandão.

Todos os shows serão realizados na praça da igreja matriz.

A programação foi elaborada pela Secretaria Municipal de Cultura com o apoio da Prefeitura Municipal.

O prefeito Fábio Luiz Florentino de Faria convida toda a população para prestigiar as comemorações de aniversário de Flora Rica.