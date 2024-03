PANORAMA: Presidente da Câmara Ricardo Delmore filia ao partido União Brasil

O presidente da Câmara Municipal de Panorama, vereador Ricardo Delmore, filiou ao partido União Brasil.



A filiação está sendo feita dentro da chamada janela partidária, onde os vereadores podem mudar de partido visando a eleição municipal deste ano.



Em conversa com a reportagem do jornalismo Folha Regional, o vereador Ricardo Delmore afirmou que a filiação foi feita com o presidente do União Brasil de Panorama, Juarez Cotrin.





O União Brasil está formando um partido visando a eleição municipal deste ano, buscando renovação na política com chapa completa para vereador e prefeito, com apoio do deputado federal Fernando Marangoni, que tem destinado diversas verbas para Panorama.



“Panorama tem potencial turismo e industrial que pode transformar em geração de emprego e renda para transformar a cidade, porém brigas políticas têm atrasado o desenvolvimento do Município e isso precisa mudar”, afirma o vereador Ricardo Delmore.



“Precisamos acabar com a velha política em Panorama, pois isso prejudica muito a cidade e nossa população”, finalizou Ricardo Delmore.