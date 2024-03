Homem é preso por suspeitar de infidelidade e armar roubo do celular da própria mulher

Segundo as informações disponibilizadas pela Polícia Civil, o assalto ocorreu em julho de 2023, no bairro Juriti, na zona rural de Junqueirópolis. Na ocasião, o veículo que a vítima dirigia foi bloqueado por troncos de madeira na via. Ao parar, a motorista foi abordada por um assaltante armado com faca, que exigiu seu telefone celular e sua corrente de ouro. Após o roubo, o criminoso ainda furou os pneus do veículo e fugiu com os itens da vítima.

As investigações revelaram a cumplicidade do marido da vítima, que, segundo a polícia, com o objetivo de obter o telefone da esposa, havia contratado o assaltante para cometer o crime.

Além disso, ainda segundo as investigações, o marido, de 47 anos, ainda tentou incriminar a mulher, colocando drogas em seu carro e notificando a polícia.

A Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra o marido, que foi preso em outubro do ano passado, já investigado por tentativa de feminicídio contra a esposa.

As investigações prosseguiram para identificar o assaltante que havia executado o roubo. Com isso, os policiais encontraram um suspeito com características físicas compatíveis com as do assaltante.

Foi, então, solicitada a prisão temporária do investigado, que compareceu à Delegacia da Polícia Civil com um advogado nesta quinta-feira (14). Durante o interrogatório, o homem, morador do Jardim América, em Junqueirópolis, confessou o crime e alegou ter sido contratado pelo marido da vítima, que tinha suspeitas de infidelidade da mulher. O assaltante ainda confirmou ter recebido o valor de R$ 1,2 mil pelo serviço. Entre os itens apreendidos, estava um pingente de ouro com a letra inicial do nome da vítima.